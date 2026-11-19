Questo articolo fa parte della serie Spotlight di Global Voices di settembre 2026 dedicata alle “proteste nei sistemi democratici” [en, come tutti i link seguenti, salvo diversa indicazione]. L'obiettivo di questa serie è esplorare le varie forme di proteste, le tattiche usate dai governi per delegittimarle e reprimerle, e il complesso rapporto tra proteste e democrazia. Puoi sostenere questa iniziativa facendo una donazione qui.

La legge cambogiana sulle dimostrazioni pacifiche avrebbe dovuto garantire il diritto dei cittadini di organizzare e partecipare ad assemblee pubbliche grazie all'istituzione di apposite aree in ogni provincia da adibire a “parchi della libertà”. Tuttavia, da quando tale legge è stata approvata nel 2009, è stato istituito un solo parco e spesso le autorità ne vietano l'uso per le manifestazioni.

Già nel 2009 numerosi gruppi di difesa dei diritti umani avevano individuato alcune disposizioni particolarmente restrittive di questa legge.

The notification letter of the organizers of the planned demonstration will have to include a number of elements, including the number of participants involved in the demonstration. This requirement is absurd, since it is impossible to predict, ahead of a protest, how many people will join. If the estimates of the organizers appear to be inaccurate, under a strict interpretation of the law, the protest could be considered illegal.

La lettera di notifica degli organizzatori della manifestazione programmata deve includere varie informazioni, tra cui il numero di persone che intendono partecipare. Questo requisito è assurdo perché è impossibile prevedere quante persone aderiranno prima dell'effettivo giorno della manifestazione. Secondo una rigorosa interpretazione della legge, se le stime degli organizzatori sono imprecise, la manifestazione potrebbe essere considerata illegittima.

Amnesty International aveva inoltre fatto presente a suo tempo che la legge in questione taceva sulle manifestazioni “spontanee”.

A related concern is the lack of recognition and protection in the [law] for spontaneous assemblies. Spontaneous assemblies are those that occur without prior organization, usually in response to a specific event. Because they are unplanned, prior notification is not possible.

Un altro problema deriva dal fatto che [la legge] non riconosce né protegge i raduni spontanei, ossia quelle assemblee non programmate in anticipo e che solitamente nascono in risposta a un evento specifico. Non essendo programmate, non è possibile l'invio di una notifica.

Nel 2011, il Centro cambogiano per i diritti umani (CCHR) aveva messo in guardia contro la possibile scelta di aree inaccessibili alla popolazione come sedi dei parchi della democrazia.

Another concern with freedom parks is that they could be located where few citizens can see or hear those peacefully assembling or demonstrating, which defeats the object of demonstrations or protests, namely to voice concerns and express views, often in order to influence government leaders, local authorities and the general public.

Un altro timore legato ai parchi della democrazia è che potrebbero essere ubicati in luoghi dove solo un numero limitato di persone può partecipare e ascoltare pacificamente i manifestanti. Ciò vanifica chiaramente l'obiettivo di una manifestazione o protesta, che è appunto richiamare l'attenzione su un problema o esprimere opinioni, spesso allo scopo di influenzare i leader del governo, le autorità locali e la popolazione.

Per i rappresentanti dell'opposizione, il Parco della democrazia di Phnom Penh è stato essenziale per organizzare le manifestazioni di protesta del 2013 e 2014. Nel 2017 è stato tuttavia istituito un nuovo parco della libertà, che è però lontano dal centro della città e circondato da magazzini ed edifici industriali.

In un'intervista con la testata giornalistica VOA Khmer, l'ufficio ONU del rappresentante dell'Alto Commissario per i Diritti Umani per la Cambogia ha dichiarato che “lo spostamento del Parco della democrazia in un'area lontana dal pubblico di destinazione [dei manifestanti] sminuisce il valore comunicativo dei raduni e rischia pertanto di impedire chiaramente l'esercizio di diritti fondamentali”.

CCHR ha documentato numerosi casi in cui il governo ha esplicitamente impedito a vari gruppi di organizzare manifestazioni nel Parco della democrazia di Phnom Penh.

Nel gennaio 2015, ad esempio, sono stati bloccati i manifestanti di comunità colpite da sfratti.

Nel settembre 2020 sono state predisposte barriere, ufficialmente allo scopo di mantenere la sicurezza e l'ordine pubblico durante la pandemia. In quell'occasione i relatori speciali dell'ONU hanno rilasciato una dichiarazione esprimendo preoccupazione sulle misure di sicurezza che avevano compromesso l'uso del Parco della democrazia.

Quest'anno le autorità hanno negato l'autorizzazione a usare il parco per festeggiare la Giornata internazionale della donna e consigliato ai gruppi di organizzatori di commemorare la giornata organizzando attività nelle rispettive sedi. Le autorità municipali hanno anche avvisato gli organizzatori che rischiavano azioni giudiziarie nel caso in cui avessero deciso di celebrare comunque l'evento, “compromettendo la sicurezza, l'ordine pubblico o la stabilità sociale”.

Gli stessi divieti sono stati imposti anche il 1° maggio in occasione della celebrazione della Festa dei lavoratori, durante la quale è stato permesso alle persone solo di “camminare” e presentare petizioni alle agenzie governative.

CCHR ha ricordato le esperienze passate di coordinamento di piani con le autorità.

Authorities will call a meeting with CSO representatives, in which a small number of CSO staff will be greatly outnumbered by Government officials, many of whom are high-ranking. Similarly, when the authorities call CSO representatives to hear their decision and explanation, the representatives are often not given sufficient time to speak or engage in discussion about the decision.

Le autorità convocano una riunione con i rappresentanti dell'organizzazione della società civile (CSO), in cui i pochi rappresentanti della CSO sono in netta minoranza rispetto ai funzionari del governo, molti dei quali di alto rango. Quando le autorità convocano i rappresentati della CSO per comunicare loro la loro decisione e fornire spiegazioni, ai rappresentanti non viene fornito tempo sufficiente per parlare e aprire un confronto sulla decisione.

Ha anche sintetizzato come la legge sia stata trasformata in un'arma per indebolire le proteste.

It has not only been used to confine peaceful gatherings and demonstrations to Freedom Park, but increasingly, the very use of Freedom Park has been restricted and denied. Restrictions on peaceful gatherings therefore risk limiting the democratic space in which Cambodians can exercise their agency and participate meaningfully in public and political life, reducing democracy to the act of voting alone.

Non solo è stata usata per circoscrivere i raduni e le manifestazioni pacifiche nel Parco della libertà, e ma viene impiegata sempre più spesso per limitare e negare l'uso stesso del parco. Le restrizioni ai raduni pacifici rischiano di limitare lo spazio democratico in cui i cambogiani possono esercitare la propria capacità di agire e partecipare significativamente alla vita pubblica e politica, riducendo di fatto la democrazia alla semplice espressione di un voto.

Le organizzazioni per i diritti umani stanno sollecitando una revisione della legge, anche in previsione dell'organizzazione di ulteriori proteste e raduni prima delle elezioni dei consigli comunali rurali e urbani del 2027 e delle elezioni dell'assemblea nazionale del 2028.