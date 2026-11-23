Dopo oltre 8 mesi di sospensione, i social network sono nuovamente accessibili in Gabon. Ma questa riapertura ha un prezzo. È accompagnata da un quadro normativo più rigoroso, una collaborazione senza precedenti tra lo Stato e i giganti del digitale, e da serie preoccupazioni per la libertà di espressione e la privacy.

Il 17 febbraio 2026, l’Alta Autorità per la Comunicazione (HAC) [fr, come i link seguenti, salvo diversa indicazione] del Gabon, l’autorità di regolamentazione dei media, ha ordinato la sospensione “fino a nuovo ordine” di Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Secondo l’autorità di regolamentazione citata da l’Essentiel, la misura era diretta contro contenuti “che minacciano la sicurezza nazionale”. L’HAC ha inoltre menzionato la diffamazione, il cyberbullismo e i discorsi di incitamento all’odio, nonché la minaccia alla coesione sociale. Per 248 giorni, oltre 1,84 milioni di persone, pari al 71,9% di una popolazione di oltre 2,5 milioni di abitanti, non hanno potuto accedere ad alcune delle piattaforme digitali più utilizzate al mondo.

Il 24 ottobre, l'HAC ha comunicato la revoca della sospensione. Africanews sottolinea tuttavia che questa decisione non comporta un ritorno senza restrizioni alle pratiche precedenti. Resta da vedere se il paese di Brice Clotaire Oligui Nguema, presidente del Gabon dal settembre 2023, ripristinerà le libertà digitali o instaurerà un nuovo modello di controllo statale sullo spazio online.

Da una sospensione aggirata a un quadro giuridico più restrittivo

Nelle primissime ore successive a quella sospensione, la misura ha avuto effetti limitati sul campo. Fin dai primi giorni, la portavoce della presidenza, Jennyfer Mélodie Sambat, ha presentato la sospensione come rivolta esclusivamente alle piattaforme del gruppo Meta. Tuttavia, secondo Gabon Media Time, influencer, creators e cittadini hanno affermato che anche l’accesso a YouTube e TikTok era limitato, se non addirittura impossibile senza strumenti di navigazione alternativi. L’organizzazione Internet Society Pulse conferma questa ricostruzione. Sono state rilevate anomalie significative per Meta, Telegram, TikTok e YouTube, mentre X non è stato interessato dal provvedimento. Come riporta Le360 Afrique, l’uso delle reti private virtuali (VPN) è stato massiccio.

La ripresa delle attività si basa su un nuovo quadro giuridico. Il decreto n. 0011/PR/2026, adottato il 26 febbraio, disciplina ora l’uso dei social network. Secondo Gabon Media Time, un’altra ordinanza, la n. 0013/PR/2026, modifica la legge di riorganizzazione dell’HAC. Sempre secondo Gabonreview, l’HAC fa riferimento anche a una legge promulgata il 5 ottobre, che ratifica l’ordinanza e istituisce un regime di regolamentazione dei contenuti generati e amplificati dai sistemi di intelligenza artificiale.

Secondo le informazioni disponibili, tali testi prevedono che gli utenti forniscano dati identificativi e che la responsabilità possa essere condivisa con coloro che diffondono contenuti illeciti. Presentate come strumenti di lotta contro gli abusi, queste disposizioni sollevano preoccupazioni in merito all’anonimato, alla protezione dei dati personali e all’effetto deterrente sul dibattito pubblico. In un paese in cui la critica alle istituzioni è politicamente delicata, la minaccia di procedimenti giudiziari a seguito di una pubblicazione può scoraggiare l’espressione di opinioni dissenzienti.

La questione non è se uno Stato debba combattere il cyberbullismo, la disinformazione o i discorsi di incitamento all’odio. Si tratta di preoccupazioni legittime. La vera preoccupazione è se i meccanismi messi in atto siano trasparenti, proporzionati e soggetti a un controllo indipendente.

I giganti del digitale nel quadro normativo

Lo sviluppo più significativo di questa vicenda è senza dubbio la cooperazione tra le autorità e le aziende di tecnologie digitali. Il 13 luglio, il Ministero gabonese dell’Economia digitale ha annunciato un accordo con TikTok , a seguito di un incontro tenutosi a Ginevra a margine del vertice AI for Good / WSIS. Le due parti hanno concordato di collaborare per dodici mesi al fine di garantire la conformità della piattaforma al nuovo quadro normativo. Durante l’incontro, TikTok ha presentato il proprio resoconto sulla moderazione, relativo al primo trimestre del 2026, segnalando la rimozione di oltre 23.500 contenuti sensibili in Gabon.

Da parte sua, l'HAC afferma di aver instaurato una “collaborazione attiva” con TikTok, Meta e YouTube, con l’obiettivo di migliorare la moderazione dei contenuti. L’autorità di regolamentazione ha inoltre dichiarato di aver avviato discussioni dirette con queste aziende durante il periodo di sospensione.

Ecco la dichiarazione del portavoce dell’HAC :

Non sono state specificate né le modalità tecniche di tali scambi, né il funzionamento concreto degli strumenti di segnalazione che verrebbero messi a disposizione delle autorità.

Questi accordi riflettono la crescente influenza delle aziende di tecnologia digitale nella governance degli spazi digitali. Le piattaforme non si limitano più a ospitare gli scambi tra utenti: partecipano alle decisioni che determinano quali contenuti rimangono accessibili e quali vengono rimossi.

Per un governo, la cooperazione con le piattaforme offre un canale diretto per intervenire sui contenuti considerati dannosi o illegali. Per le aziende, rispondere alle richieste dello Stato pone una difficoltà notevole: come distinguere una moderazione legittima da una censura motivata politicamente? La questione è tanto più delicata in quanto queste trattative si svolgono con un'autorità che, pochi mesi prima, aveva bloccato l'accesso ai loro servizi.

Cooperazione non può sostituire la trasparenza

La cooperazione con le piattaforme non è di per sé un problema. Le aziende hanno la responsabilità di rispondere alle minacce credibili, proteggere gli utenti vulnerabili e far rispettare le proprie regole.

Il problema sorge quando lo Stato dispone di un accesso diretto ai meccanismi di segnalazione senza che l’opinione pubblica sappia come vengono utilizzati. Quali criteri determinano i contenuti segnalati? Come vengono trattate le richieste dell’HAC? Un utente può contestare una rimozione? Esistono misure di salvaguardia a tutela di giornalisti, attivisti e critici dell'autorità?

Il confine tra contenuti dannosi ed espressione politica legittima non è sempre netto. Senza procedure chiare, senza un controllo indipendente e senza vie di ricorso accessibili, questi meccanismi rischiano di diventare strumenti di controllo sul dibattito pubblico.

Il caso del Gabon si inserisce in una tendenza più ampia. In diverse regioni, gli Stati cercano di espandere la loro influenza sulle piattaforme, mentre le aziende subiscono pressioni affinché si conformino alle normative nazionali per mantenere l’accesso a mercati importanti. L’equilibrio di potere tra Stati e giganti del digitale diventa così una questione centrale per il futuro dei diritti digitali.

Oltre il Gabon: chi garantisce la libertà digitale?

Il ripristino dei social network è molto importante per i cittadini, i giornalisti, gli imprenditori e i creator che hanno subito delle conseguenze negative a causa della sospensione. Ma l’accesso di per sé non garantisce la libertà. La vera prova sarà la capacità degli utenti di partecipare ai dibattiti online, di criticare le politiche pubbliche e di condividere informazioni senza restrizioni sproporzionate né timore di sanzioni arbitrarie. Dipenderà anche dal modo in cui Meta, TikTok e YouTube dimostreranno che la loro cooperazione con le autorità rispetta gli standard internazionali in materia di diritti umani, in particolare la libertà di espressione, la privacy e l’accesso alle informazioni.

Il caso del Gabon mostra come possa evolversi un controllo autoritario dello spazio digitale. Le restrizioni non cessano necessariamente quando le piattaforme tornano ad essere accessibili. Possono assumere la forma di quadri normativi, obblighi di identificazione e una più stretta cooperazione tra governi e imprese private.

La sfida non consiste quindi solo nel ricollegare i cittadini ai social network, ma nel garantire che gli spazi digitali a cui tornano rimangano aperti alla critica, all’informazione indipendente e al dibattito pubblico.

Se da un lato i giganti del digitale possono negoziare le condizioni alle quali i cittadini riottengono l’accesso alle piattaforme, dall’altro devono anche assicurarsi che tali condizioni non compromettano le loro libertà fondamentali.