Gli studenti del Blessed Bilingual Education Centre di Ebang, nella centro della regione del Camerun [en, come i link seguenti, salvo diversa indicazione], hanno raccolto il loro primo raccolto dell’anno scolastico 2026–2027. Attraverso il «Club sul cambiamento climatico e l’innovazione», un’iniziativa lanciata nel 2024 da Support Humanity Cameroon (SUHUCAM) per collegare l’educazione ambientale all’azione pratica, gli studenti hanno piantato mirtilli nel giardino della scuola all’inizio dell’anno scolastico, a settembre. Come loro, anche gli alunni della regione nord-ovest del Camerun gestiscono orti scolastici e coltivano prodotti alimentari utilizzando pratiche rigenerative quali la lavorazione minima del terreno, il compostaggio, il concime organico e l’innesto di alberi da frutto.

Il Camerun continua ad affrontare una crisi umanitaria che dura ormai da un decennio, che contribuisce all’insicurezza alimentare nelle regioni anglofone e nell’Estremo Nord, causando al contempo lo sfollamento di migliaia di famiglie. All’inizio di quest’anno, la Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa ha segnalato, a seguito di una valutazione, un aggravamento della fame tra quasi 6.000 famiglie camerunesi. Più di 3,3 milioni di persone faticavano a procurarsi cibo a sufficienza, mentre circa il 64% delle famiglie versava in condizioni di grave insicurezza alimentare.

Tra le persone colpite figurano anche i bambini. A livello nazionale, il 29% dei bambini sotto i cinque anni soffre di malnutrizione cronica. Oltre alle conseguenze nutrizionali, l’insicurezza alimentare può influire anche sulla capacità dei bambini di apprendere e di partecipare alle attività scolastiche.

Secondo la FAO, la fame può compromettere la concentrazione e la memoria e incidere sulla frequenza scolastica. Nel febbraio 2026, l’organizzazione ha riferito che solo il 2,8% degli alunni delle scuole primarie del Camerun riceveva un pasto caldo gratuito a scuola, sottolineando la portata limitata dei programmi di mensa scolastica.

I conflitti, le catastrofi legate al clima, le perdite agricole e l’aumento dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità sono tra le principali cause di questa crisi.

Orti scolastici in azione

Per combattere l'insicurezza alimentare, gli insegnati e le organizzazioni no-profit stanno collaborando per insegnare ai bambini come coltivare il proprio cibo.

In Bamenda, a nord-ovest della regione del Camerun, l’Associazione dei giovani per l'azione per il clima (YACA) ha avviato il programma ADAPT, che include 70 alunni provenienti da due scuole dell'infanzia e elementari. L'iniziativa è nata dopo un sondaggio che ha rivelato come poche scuole disponessero di orti o offrissero attività di educazione ambientale, il Club ADAPT ha realizzato degli orti suddivisi in cinque sezioni: vivai, ortaggi, alberi da frutto, compostaggio e tuberi.

Muluh Kelly Vughose, coordinatore del programma ADAPT, spiega che la partecipazione degli studenti non si limita solo alla semina. “I nostri volontari, insieme agli insegnanti e studenti creano ogni orto. I bambini partecipano anche all’ apprendimento di abilità agricole di base come Propagazione delle piantaggine e innesto degli alberi da frutto”. Il club organizza due incontri a settimana, della durata di circa due ore.

Nella stessa regione, in Nkambe e nei villaggi vicini, gli studenti da sei scuole primarie e due scuole secondarie apprendono competenze agricole grazie al Smart School Gardens Project, avviato dal Youth Development Organisation – Yodo Cameroon. Le scuole hanno ricevuto carriole, annaffiatoi e concime organico a sostegno del progetto.

“In questi due anni di realizzazione, ho potuto osservare questi studenti prendersi cura delle piante dalla germinazione dei semi fino al raccolto,” afferma Ekoaba Cevie , coordinatrice del programma di Yodo Cameroon. Gli orti producono cavoli, mirtilli, carote e patate irlandesi.

Mentre, il programma di orti scolastici rigenerativi SUHUCAM nel centro della regione unisce alberi di frutti, includendo guava, corosolo, arancio e papaya, con banane plantain e prodotti ortofrutticoli quali mirtilli, cavoli e lattuga acquatica. Attraverso queste attività, gli studenti apprendono tecniche come il compostaggio, riproduzione delle piante e innesto.

I bambini hanno accolto queste attività di orti scolastici con entusiasmo, scoprendo l'importanze della produzione del cibo e la sostenibilità grazie all'esperienza pratica. Queeninver Ngwangung, responsabile del settore Giovani e Sensibilizzazione di SUHUCAM, spiega:

“Piuttosto che limitarsi a insegnare agli studenti nozioni di agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare o lotta ai cambiamenti climatici, offriamo loro l'opportunità di mettere in pratica questi concetti,” poi aggiunge.”Con la coltivazione di prodotti alimentari, la gestione dei rifiuti organici e la cura dei loro orti, abbiamo notato che gli studenti hanno imparato come le soluzioni ambientali possano iniziare da azioni quotidiane all'interno delle proprie scuole.”

Per Amang Mael, uno studente della terza classe, vedere gli ortaggi crescere su un terreno abbandonato nel retro della scuola gli ha suscitato particolare interesse. ” Da quando abbiamo coltivato gli ortaggi, non vedevo l'ora di raccogliere. Abbiamo aggiunto del concime organico a tutte le nostre colture così che possano crescere in salute.”

Un’altra studentessa, Kouba Princesse, ritiene che il giardino possa contribuire alla lotta contro la fame, afferma che “Adesso so come coltivare i miei ortaggi, così da non doverle comprare dal mercato tutte le volte”. Qualche bambino hanno portato questa pratica a casa, dove durante la stagione secca, curano i loro piccoli orti usando bottiglie di plastica per l'irrigazione a goccia. Altri studenti sostengono che l'esperienza ha suscitato in loro l'interesse a intraprendere una carriera nel settore agricolo.

Sostegno alla nutrizione della comunità

Nel 2025, l’ADAPT Club ha prodotto circa 45 chili di compost secco dai rifiuti biodegradabili. Al termine di ogni ciclo di semina, la YACA organizza un “Mini School Garden Market Day”, in cui genitori e membri della comunità possono acquistare il raccolto. “Il ricavato viene reinvestito nel ciclo di semina successivo”, afferma Muluh Kelly.

Alla SUHUCAM, i raccolti hanno finalità nutrizionali ed educative. Gli studenti mangiano la frutta degli orti, mentre gli ortaggi vengono venduti per acquistare sementi e finanziare la loro gestione continua. Alcuni studenti portano a casa i prodotti in eccesso per creare orti domestici.

Dopo due anni caratterizzati da due cicli di orti scolastici rigenerativi, il Club per il cambiamento climatico e l’innovazione della SUHUCAM ha aiutato migliaia di famiglie e piantato oltre 400 alberi.

A Nkambe, gli alunni coinvolti nel progetto di Yodo Cameroon vendono inoltre i propri raccolti ai membri della comunità a prezzi accessibili. Il ricavato ha aiutato le scuole ad acquistare materiale didattico di base, tra cui gesso e quaderni. Ekoaba Cevie, responsabile del progetto di Yodo Cameroon, afferma:

The gardens have become practical outdoor classrooms. Not only are the children learning new agricultural skills, but they are also gaining an appreciation for nature, responsible environmental practices and sustainable resource management.

I giardini sono diventati vere e proprie aule all’aperto. Non solo i bambini stanno acquisendo nuove competenze agricole, ma stanno anche imparando ad apprezzare la natura, le pratiche ambientali responsabili e la gestione sostenibile delle risorse.

Il potenziale nutrizionale della produzione scolastica è evidente anche in altre iniziative. Nel 2025, un programma integrato di produzione scolastica sostenuto dalla FAO nelle regioni orientali e meridionali del Camerun ha portato alla creazione di 18 orti scolastici. Il programma ha prodotto 236.859 chili di ortaggi, oltre a uova e pesce, contribuendo a fornire pasti sani settimanali a 10.833 studenti. Bambini, insegnanti e membri della comunità hanno inoltre ricevuto formazione in materia di agricoltura sostenibile, igiene e nutrizione.

Nkimih Clinton, ricercatore presso l’ Istituto di Ricerca Agricola per lo Sviluppo (IRAD), afferma che le pratiche rigenerative, come quelle adottate negli orti comunitari, possono migliorare la salute del suolo e sostenere l’agricoltura sostenibile. Il compostaggio, la pacciamatura, la rotazione delle colture e il concime organico, spiega, «possono contribuire a mantenere la salute dei terreni» destinati alla produzione agricola. Tuttavia, mette in guardia dal pretendere che gli orti scolastici su piccola scala possano eliminare completamente la fame.

Sebbene non siano in grado di fornire tutto il cibo di cui gli alunni hanno bisogno, possono migliorare la qualità dell’alimentazione fornendo verdure, legumi e frutta ricchi di vitamine e minerali essenziali. «Gli orti scolastici possono essere utilizzati come fonte di micronutrienti a integrazione degli alimenti di base (manioca, mais, riso) forniti dai genitori», afferma Clinton.

Sfide da superare

Nonostante i loro vantaggi, la gestione degli orti scolastici continua a essere difficile. I coordinatori del programma affermano che imprevedibili piogge renderanno difficile pianificare le attività di semina e sostenere la produzione delle colture. Le condizioni meteorologiche mutevoli possono portare anche a focolai di parassiti e carenza di sementi.

Un'altra sfida è la manutenzione degli orti durante le vacanze scolastiche, perché in questo periodo gli studenti sono meno disponibile alla cura delle colture. Queste difficoltà possono limitare l'opportunità degli studenti nel seguire l'intero ciclo di produzione, dalla semina al raccolto. Dunque, la diffusione delle iniziative richiederà un supporto coordinato dai funzionari governativi, istituti di ricerca agricoli e partner di sviluppo.

Le scuole hanno bisogno di finanziamenti, di forniture affidabili di acqua, attrezzi di lavoro, semi di qualità e assistenza tecnica per supportare gli orti produttivi durante l'anno.

Sostegno da parte del governo e delle istituzioni politiche

Il Camerun ha già adottato in passato misure volte a promuovere l'educazione ambientale nelle scuole. Nel 2018, il Ministero dell'Istruzione Secondaria e l'ambasciatore israeliano in Camerun hanno lanciato una campagna denominata Green School che ha portato alla piantumazione di 300 alberi in 30 scuole.

Nel maggio 2023, il Paese ha avviato la seconda fase del progetto Classes Vertes, un’iniziativa triennale sviluppata dalla FAO in collaborazione con il Fondo speciale di sostegno al Consiglio per l’assistenza reciproca (FEICOM) e diversi ministeri governativi. Rivolto a 80 scuole nelle regioni dell’estremo nord, del nord, di Adamawa, dell’est e del sud, il programma mirava a promuovere la produzione ortofrutticola, la piscicoltura e l’allevamento avicolo per migliorare l’accesso dei bambini a un’alimentazione nutriente. Comprendeva inoltre attività di piantumazione di alberi e iniziative per la realizzazione di mense scolastiche, impianti idrici, servizi igienico-sanitari e strutture per l’igiene, con un budget stanziato di circa 722 milioni di Franchi CFA (1,2 milioni di dollari).

L'impegno del governo a migliorare l'accesso dei bambini a un'alimentazione nutriente si riflette anche nella sua Strategia nazionale per la ristorazione scolastica per il periodo 2025-2030, che mira ad ampliare l'offerta di pasti scolastici e a rafforzare i legami tra le scuole e i produttori alimentari locali.

I funzionari sperano che il programma raggiunga un milione di studenti entro il 2030. Nel luglio 2026, il governo, tramite il Ministero dell’Istruzione di Base, ha firmato un accordo da 3,6 milioni di euro (4 milioni di dollari) con il Programma Alimentare Mondiale (WEP) per espandere il programma di alimentazione scolastica a base di prodotti locali nelle regioni di Adamawa, Est e Estremo Nord. Il programma 2026–2029 dovrebbe fornire pasti nutrienti a quasi 11.000 bambini in dieci scuole primarie pubbliche, creando al contempo opportunità di mercato per 600 piccoli agricoltori.

Nel frattempo, gli esperti ritengono che gli orti scolastici possano essere replicati in tutto il Camerun, ma sottolineano che la loro realizzazione deve tenere conto delle diverse zone agroecologiche del Paese. Anziché adottare un approccio uniforme, le scuole necessitano di soluzioni adeguate alle proprie zone agroecologiche.

Sebbene gli orti scolastici non possano risolvere da soli le sfide legate all’insicurezza alimentare del Camerun, offrono l’opportunità di rafforzare le conoscenze nutrizionali dei bambini, promuovere l’agricoltura sostenibile e incoraggiare la produzione alimentare domestica. Il loro impatto a lungo termine, tuttavia, dipenderà da investimenti costanti, dal supporto tecnico e da politiche che consentano a un maggior numero di scuole di avviare e mantenere queste iniziative.