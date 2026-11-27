Articolo di Angela Joyce

La realtà brutale delle guerre che stanno accadendo nel nostro mondo, come l'attuale guerra in Ucraina, [en, come i link seguenti salvo diversa indicazione] il confltto tra Iran, Israele e Usa, oppure la devastante crisi umanitaria a Gaza, rivela che la guerra non viene mai combattuta soltanto nei campi di battaglia. Viene combattuta in ogni strada, in ogni cortile scolastico, e in ogni casa.

La notizie riguardanti la recente guerra, dominano i titoli dei giornali, ma, dietro le quinte, sono le persone comuni, i civili, specialmente i bambini a soffrire di più, nei casi come quello del bambino di un anno a Gaza che è stato riportato alla sua famiglia, presentando delle lesioni che i medici considerano compatibili con delle torture. I bambini nelle zone di guerra sono vittime di conseguenze permanenti sul piano emotivo, fisico, e quello relativo al loro sviluppo.

Mentre la comunità globale spesso conta il tributo visibile, le perdita di vite umane, le scuole distrutte, le ferite provocate dal trauma, lo sfollamento, e la fiducia tradita possono segnare i bambini che vivono nelle zone di guerra per il resto della loro vita.

Il trauma, l'indicatore numero uno delle difficoltà con cui i bambini in zone di guerra fanno i conti tutta la loro vita

Il trauma è una delle difficoltà più serie che i bambini in zone di guerra si trovano ad affrontare. Sebbene alcune lesioni fisiche possano essere curate o gestite, le ferite invisibili del trauma psicologico può durare tutta la vita.

Purtroppo, la salute mentale viene spesso sottovalutata, soprattutto nelle aree colpite dalla violenza. Comprendere e affrontare la questione di questo trauma è la chiave per aiutare questi bambini a guarire e a ricostruire la loro vita.

Sempre più esperti sostengono che il trauma psicologico causato dalla guerra dovrebbe essere riconosciuto e trattato come una crisi della salute pubblica mondiale.

Un modo in cui i professionisti lavorano con i bambini, come il servizio di protezione dell'infanzia valutano lo stato di un bambino che viene preso in carico dal servizio e la migliore strategia di supporto è quello dello screening per le Esperienze infantili avverse (ACE).

Questi controlli includono domande tipo: “Ti è mai capitato di non aver accesso a cibo, acqua, o al rifugio? Sono mai venuti a mancare uno o più dei tuoi caregivers a causa di malattie, della prigione o del divorzio? Hai mai subìto violenza da parte di un familiare? e, ti è mai capitato di ricevere degli approcci sessuali da parte di un adulto?”

In totale, ci sono 10 domande: vengono utilizzate per discernere il livello del trauma che un bambino ha subìto e, vengono attualmente utilizzate dagli assistenti sociali e dagli psicologi negli USA.

Se una persona ha subìto tre o più ACE, ciò significa che sono maggiormente a rischio di sviluppare il disturbo post-traumatico da stress (PTSD), depressione, ansia, tentativi di suicidio, uso di sostenze, e molti altri tipi di malattie fisiche, incluso il cancro, pressione sanguigna alta e arresto cardiaco.

È probabile che una persona su dieci negli USA. abbia vissuto tre o più esperienze negative. Questa percentuale è molto bassa rispetto a quella su sei bambini in tutto il mondo che si suppone vivere in zone di guerra in cui vi è un conflitto in corso e, che vivono un alto livello di molteplici ACE contemporaneamente.

Quando una certa porzione così grande di bambini nel mondo è esposta a traumi ripetuti, l'impatto psicologico della guerra diventa molto più che una semplice preoccupazione umanitaria.

La questione diventa un problema mondiale di salute, che influenzerà per decenni le società.

Le statistiche attuali sui bambini residenti in aree colpite dalla violenza

Nel mondo, i bambini continuano in prima persona a subìre degli effetti devastanti della guerra.

In Ucraina, centinaia di bambini sono stati uccisi o feriti , e milioni sono stati sfollati da quando è iniziata la guerra, lasciando le famiglie alle prese con la ricostruzione della vita quotidiana, in un clima di perdurante incertezza.

In Asia occidentale, la guerra recente che coinvolge l’Iran, si è aggiunta ad una situazione regionale già precaria. I report mostrano che migliaia di bambini sono stati uccisi o feriti durante i bombardamenti, con anche gli attentati alle scuole e aree dove risiedono i cittadini, sollevano delle gravi preoccupazioni sul piano umanitario.

A Gaza, il portavoce dell'UNICEF James Elder ha descritto il territorio come “Il luogo più pericoloso al mondo in cui essere un bambino.” Decine di migliaia di bambini sono stati uccisi o feriti, mentre centinaia di migliaia sono stati sfollati e adesso si trovano in gravi condizioni umanitarie.

Anche in Sudan, milioni di bambini sono stati sfollati dai conflitti in corso, lasciando molti di essi senza uno stabile accesso a cibo, istruzione, cure sanitarie o ad un riparo sicuro.

Per i bambini che vivono queste crisi in prima persona, le guerre non sono un evento distante che saltano ai loro occhi dalla TV, ma ne sono circondati, e dettano ogni aspetto delle loro vite.

Guarire

La buona notizia è che i bambini sono resilienti

Esistono alcuni fattori che attenuano gli effetti del trauma; il più efficace è la presenza di una figura di riferimento costante, vicina, di sostegno e capace di trasmettere calma.

Noi, in quanto adulti, abbiamo un'incredibile opportunità di ridurre e persino di ribaltare gli effetti delle prove e delle tribolazioni che i nostri giovani affrontano.

Sfortunatamente, molti bambini che vivono in zone di guerra hanno una o entrambe delle loro figure di riferimento nelle loro vite, rendendoli più suscettibili agli effetti degli ACE.

La resilienza nei bambini che hanno subìto il trauma non consiste sempre nel tornare alla normalità o “riprendersi.”

Quando si sommano esperienze infantili avverse (ACE) come la perdita della propria casa, dei propri beni o di persone care, il subìre lesioni e molto altro ancora, diventa difficile definire cosa sia “normale.”

Molti degli esperti sul trauma che lavorano con i bambini, pensano che sia più significativo per essi affrontare qualcosa chiamato “meaning attribuzione di significato,” per cui le persone traggono un significato dalle loro esperienze, come le strutturano e il modo in cui riescono ad andare avanti.

Questo processo richiede spesso un supporto psicologico, un ambiente stabile e delle reti comunitarie che permettano ai bambini di iniziare a ricostruire quel senso di sicurezza e di appartenenza.

La responsabilità collettiva nel proteggere i bambini

Sia che riflettiamo sulle guerre odierne sia che valutiamo il modo in cui si possa prevenire i conflitti, una cosa è chiara: i bambini devono esser protetti dal peso schiacciante della violenza.

Una generazione che cresce circondata dalla guerra non è necessariamente una generazione perduta. Con la stabilità, il supporto e le opportunità, questi stessi bambini posso crescere diventando dei leaders, degli innovatori e fare attivismo per un modo più pacifico. Ma non possono farcela da soli.

La responsabilità della comunità mondiale non è solo quella di ricostruire le infrastrutture, ma anche quella di aiutare i bambini a ricostruire il loro senso di sicurezza, stabilità e di speranza.

Questa è una responsabilità non solo dei governi e delle istituzioni internazionali ma, anche degli educatori, degli operatori umanitari, dei capi delle comunità e dei cittadini comuni.

Supporting efforts that provide education, psychological care and stable environments for children affected by Sostenere gli sforzi che forniscono l'istruzione, il supporto psicologico, e un ambiente stabile per i bambini colpiti dal conflitto, difendere quelle leggi che proteggono i cittadini e restare informati sullle crisi umanitarie, sono tutte delle modalità per non lasciare che i bambini si ritrovino da soli a sopportare il peso della guerra.

Il vero costo del conflitto non si misura solo nella distruzione degli edifici o dei territori perduti. Si misura invece nel modo in cui l'infanzia viene influenzata dalla violenza e nella risposta collettiva che condividiamo per proteggere le gnerazioni che crescono nell'ombra.