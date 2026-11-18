Questo articolo fa parte della serie Spotlight di Global Voices di settembre 2026 sul tema “La protesta in democrazia” [en, come i link seguenti, salvo diversa indicazione]. Con questa serie tematica, cerchiamo di esplorare le diverse forme di protesta, le differenti tattiche messe in atto dagli Stati per delegittimarle e reprimerle, e la complessa relazione tra la protesta e la democrazia. È possibile sostenere questa copertura mediatica donando qui.

La democrazie viene spesso presentata come un sistema ordinato e strutturato della rappresentazione e della deliberazione, senza colore e lineare come una versione organizzativa dell'architettura finto-classica che così tanti Paesi democratici adottano per i loro edifici governativi. Il voto porta a dei rappresentanti, i dibattiti portano ai voti sulle leggi, la partecipazione porta all'azione, come le colonne portano al pedimento.

Ma la democrazia non consiste, in realtà, in comode aule per dibattiti, o in discorsi politici, oppure non solo in tutto ciò. La democrazia consiste nel governo del popolo, e in parte dei sistemi che oggi chiamiamo democrazie, il ruolo delle persone viene, per la maggior parte, limitato al voto e spesso, ad un voto difficile e limitato che lascia ben poco spazio alla responsabilità o all'espressione di preferenze relative a specifiche questioni.

Protestare è uno dei modi in cui colmiamo il divario fra la promessa di democrazia e e le strutture formali che abbiamo. Attraverso la protesta, le persone possono esprimere delle risposte emotive generali o delle proposte di legge molto specifiche; si può enfatizzare i lunghi intervalli di intermezzo dei cicli elettorali per esercitare un'influenza sul governo, al di fuori della cabina elettorale; e forse, la cosa più importante è che creiamo delle coalizioni e la solidarietà, formando una coscienza collettiva sulle nostre responsabilità democratiche.

Votare è un'azione singola, standardizzata e piuttosto isolata. La protesta, d'altra parte, si sviluppa in decine, se non centinaia, di trasformazioni, permettendo a noi persone di esprimere la nostra creatività, insieme al nostro impegno civico.

Una delle cose meravigliose di questa serie tematica è stata vedere la vasta gamma di capacità e ingegno con cui le persone usano la protesta per ispirare gli altri, per esprimere rabbia o determinazione e per esercitare pressioni sui governi o sui decisori.

Forse l'esempio più palese in questa rubrica è l'articolo collaborativo sulla musica delle proteste, con questi suoi esempi, di canzoni non solo diverse ma con degli stili e approcci differenti, e persino di diverse concezioni di cosa significhi utilizzare la musica a sostegno di una causa.

In Giappone, i giovani stanno trovando nuove strade nell'attivismo, come quello di distribuire dei manifesti, mentre in India, il «Partito degli Scarafaggi» ha utilizzato meme e barzellette online per mobilitare i giovani, fin dall'inizio del movimento.

Le repressioni gravi necessitano di più creatività, come fa notare quest'articolo sull'evoluzione della street art in Russia. Analogamente, i russi, molti dei quali in esilio, hanno usato delle allusioni e dei giochi di parole nei video su internet [it] per diffondere i loro messaggi.

Ciò solleva la questione, che viene esaminata in modo competente in questo articolo [it] sul fatto se le proteste online ed offline siano equamente efficaci, e quali siano i loro punti di forza e i punti deboli. E, se il mondo digitale ha reso possibile nuove forme di protesta, è anche vero che ha attivato nuovi mezzi di repressione. I nostri amici che lavorano per la Classifica dei Diritti Digitali hanno dato un loro contributo con un articolo ben documentato sulla complicità delle telecomunicazioni sule interruzioni di internet in Africa [it].

Questo articolo di AlgorithmWatch, descrive in dettaglio il software di sorveglianza russa che viene usato contro i manifestanti in Georgia. E il mondo virtuale può venir usato per dirottare, indebolire, o per reindirizzare l'energia della protesta, come descrive dettagliatamente il case-study di Funky Citizens [ro] in Romania.

Per quanto vivaci siano le proteste in questo momento, è importante farsi delle domande sugli effetti a lungo termine, sia quelli positivi che negativi. Le proteste di due anni fa in Bangladesh hanno avuto successo nel senso che hanno portato ad un cambiamento nel governo. Questo articolo si chiede se questo cambio di governo abbia portato ad una differenza significativa nella responsabilità democratica. E questo articolo incisivo dal Nepal torna a occuparsi delle persone coinvolte nelle proteste della generazione Z, avvenute l'anno scorso nel Paese, analizzandone gli effetti a lungo termine di lesioni e traumi.

Come per tutti i nostri approfondimenti mensili, questo articolo mostra in diversi modi il filo conduttore che lega tutti i nostri Paesi, così come le eccezioni che possono fornirci nuove idee o che ci ispirano verso nuovi tipi di azione. Quest'approfondimento è dunque una forma di protesta a tutti gli effetti: un modo per ribadire che la protesta è legittima, importante per la democrazia, e che si svolge dappertutto.