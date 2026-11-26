Exile Hub è uno dei partner di Global Voices nel Sud-est asiatico, nato in risposta al colpo di Stato del 2021 in Myanmar e incentrato sul sostegno a giornalisti e difensori dei diritti umani. Questo articolo [en, come tutti i link successivi] scritto da un partecipante al programma di Exile Hub è stato pubblicato il 15 agosto 2026; una versione modificata viene ripubblicata nell’ambito di un accordo di partnership sui contenuti.

“Posso continuare a svolgere questo lavoro?”

Mi sono posto questa domanda innumerevoli volte.

Quando ho intrapreso la carriera giornalistica da giovane, ero pieno di energia, convinzioni e sogni. Credevo che il giornalismo fosse un modo per scoprire la verità e far sì che le voci delle persone venissero ascoltate.

Quattro anni dopo, ho cominciato a rendermi conto che, strada facendo, stavo lentamente perdendo parti di me stesso.

Quando avevo 19 anni, non avrei mai immaginato che la carriera che avevo scelto sarebbe diventata sia la mia fonte di sostentamento sia uno dei motivi per cui la strada di casa mi sarebbe sembrata così lontana.

Nei primi giorni della rivoluzione del 2021 in Myanmar, ho preso parte alle proteste. Con il peggiorare delle condizioni di sicurezza, ho dovuto lasciare casa. Alla fine mi sono ritrovato a Mae Sot, una cittadina lungo il confine tra Thailandia e Myanmar. Lì ho avuto la fortuna di poter studiare giornalismo gratuitamente.

Ho sempre amato scrivere, fin da ragazzo. Ho iniziato con brevi articoli di cronaca, per poi passare agli articoli di approfondimento e ai servizi video, fino a diventare conduttore di un notiziario. Ero orgoglioso di potermi definire giornalista. Ne ero così orgoglioso da non ricorrere mai a uno pseudonimo. Firmavo i miei articoli con il mio vero nome.

Una delle prime lezioni che ho imparato nel giornalismo era semplice: non lasciare che le proprie emozioni traspaiano nel racconto. Col tempo, però, ho imparato qualcos'altro: anche i giornalisti sono esseri umani.

Quando il dolore degli altri diventa parte di te

A volte chiamavo una fonte per un'intervista e la ascoltavo mentre mi raccontava cosa le era accaduto. Il suo dolore mi rimaneva dentro.

La mia responsabilità era ascoltare attentamente e poi trovare le parole per rendere visibili agli altri le loro esperienze. Ma a volte era come portare due volte il peso di quel dolore.

Dopo alcune interviste, posavo il telefono, aprivo il portatile e fissavo lo schermo. Non mi venivano le parole.

Ricordo che una volta stavo parlando con una fonte poco prima di mangiare. Lo stomaco mi ricordava che avevo fame, ma, dopo aver ascoltato la sua storia, sentivo un peso sul petto e non riuscivo a mangiare.

Man mano che queste esperienze si accumulavano, qualcosa ha cominciato a cambiare.

Alla fine ho smesso di piangere.

Riuscivo a concludere un'intervista e a passare subito all'attività successiva. Ma non perché quelle storie non mi toccassero più.

Ero semplicemente diventato insensibile.

E quell'intorpidimento mi ha lentamente cambiato senza che me ne rendessi conto. Mi stancavo più facilmente. Ero diventato irritabile. Rimuginavo troppo sulle cose. Il mio umore peggiorava, e anche i miei rapporti con gli altri avevano cominciato a risentirne.

Eppure, in tutto questo c'era qualcosa di strano.

Nei giorni in cui prendevo la borsa fotografica, portavo il treppiede e uscivo per andare sul campo, parte di quella stanchezza svaniva.

Camminando lungo strade ventose, incontrando persone e ascoltando le loro storie, all'improvviso ricordavo:

Amo ancora questo lavoro.

Ed è per questo che non riuscivo a rinunciarvi.

Quando la passione non basta

La pandemia di COVID-19 e gli sconvolgimenti politici in Myanmar hanno interrotto i miei studi. Il giornalismo è diventato il mio mezzo di sostentamento e il dover sopravvivere giorno per giorno mi ha lasciato poco spazio per riflettere seriamente sul mio futuro.

Alla fine, una domanda ha cominciato a tormentarmi quasi ogni giorno: cosa ne sarà di me?

Ho cominciato a temere che non sarei diventato nessuno.

Allo stesso tempo, i media perdevano finanziamenti. I programmi venivano chiusi. I giornalisti stavano perdendo il lavoro.

Quando uno dei programmi per cui lavoravo si è concluso, sono rimasto disoccupato per circa sette mesi.

È stato uno dei periodi più difficili della mia vita.

Dissi a me stesso che, se non avessi trovato un altro lavoro nel giornalismo nel giro di un anno o poco più, avrei cambiato completamente carriera.

Fortunatamente, alla fine, ho ritrovato la mia strada, lavorando sia come reporter che come presentatore di notiziari.

Continuo a farlo perché sinceramente amo questo lavoro.

Ma l'amore da solo non basta a rendere la vita in esilio più semplice. I guadagni non sono sempre tali da poter costruire una vita stabile.

E forse la parte più difficile è questa:

nei giorni in cui vorrei disperatamente tornare a casa, non posso farlo.

Anche se non posso tornare io stesso, mi piacerebbe poter far venire la mia famiglia a trovarmi. Ma dal punto di vista economico, neanche questo è sempre possibile.

Voglio vedere le persone che amo. Voglio mangiare il cibo cucinato da mia madre. Mi manca l'odore di casa.

Ma più di tutto, mi manca mia madre.

Mi ha cresciuto da sola e, ora che sta invecchiando, vorrei potermi prendere cura di lei a mia volta. Una delle mie paure più profonde è che le succeda qualcosa prima che io abbia la possibilità di rivederla.

Questa distanza rende ancora più pesante una vita in esilio già di per sé estenuante.

Quando la mente inizia a influire sul corpo

A un certo punto ho provato a fare terapia.

Ma ogni sessione costava più di 800 THB (24 dollari). Non potevo permettermi di continuare a lungo, così alla fine ho smesso.

Con il passare del tempo, la pressione emotiva ha iniziato a influire anche sulla mia salute fisica. Sono stato ricoverato in ospedale due volte, entrambe le volte in condizioni gravi.

Essere ricoverato in un altro paese è già abbastanza difficile, anche se puoi permettertelo. Quando i soldi scarseggiano, l’ansia diventa ancora più forte.

Dopo tutte quelle esperienze, ho smesso di provare a cambiare la mia vita tutta d'un colpo.

Invece, ho iniziato dalle piccole cose.

Ho imparato a ringraziare per il fatto di essere vivo oggi.

Se il tempo era bello, ne ero felice.

Se terminavo un compito, mi concedevo di esserne orgoglioso.

Mentirei se dicessi di non preoccuparmi più di dove sarò tra cinque o dieci anni, continuo a farlo.

Ma sto cercando di vivere meno in un futuro incerto e di trascorrere più tempo a fare del mio meglio con la giornata che ho davanti.

A volte ho ancora difficoltà nei luoghi affollati. Ci sono momenti in cui respirare diventa difficile oppure il mio stato d'animo cambia rapidamente.

Eppure, stranamente, quando sono fuori a fare reportage, riesco a immergermi completamente nel lavoro e in qualche modo ce la faccio.

La differenza oggi è che ho imparato ad accettare queste parti di me anziché combatterle continuamente.

Ho imparato anche qualcos'altro:

non possiamo farci carico di tutto da soli.

Avere qualcuno che ti ascolti, qualcuno che tenga a te, qualcuno che ti chieda semplicemente: “Stai bene?”, a volte può essere una medicina per la mente.

Sono ancora qui, ci sto ancora provando

Quando ho intrapreso la carriera giornalistica, ero semplicemente un giovane che voleva scrivere la verità.

Quattro anni più tardi, dopo aver assistito a tante storie dolorose, ho imparato che raccontare le storie degli altri comporta anche imparare a prendermi cura di me stesso.

Non so ancora come sarà il mio futuro.

Non so quando questa strada mi riporterà a casa.

Ma c'è una cosa di cui mi sono convinto:

“Finché siamo ancora vivi, c’è sempre qualcosa che possiamo tentare.”

Quindi vado avanti con questa convinzione.

Cerco di passare più tempo con le persone che si sono prese cura di me e che mi hanno sostenuto nei momenti difficili. Cerco di apprezzarle finché sono ancora al mio fianco.

E anche nei giorni in cui desidero ardentemente tornare a casa, continuo a cercare di sopravvivere nelle due identità che porto con me: quella di giornalista e quella di essere umano.