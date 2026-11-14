Un weekend al Parco del Popolo di Shanghai, ombrelli ricoperti di fogli di carta scritti a mano costeggiano i sentieri. I genitori stanno al loro fianco, scambiando informazioni sui loro figli nubili: età, peso, istruzione, reddito, e se possiedono un appartamento. È uno dei più famosi mercati del matrimonio; un luogo in cui le speranze private e le aspettative sociali s'incontrano in pubblico dal 2005.

Per anni, la parola shengnü (剩女) che si traduce letteralmente “donne rimaste invendute,” ha aleggiato su molte donne il cui profilo è apparso lì.

La traduzione sembra strana in inglese perché il cinese originale veicola un significato più incisivo. Il carattere sheng (剩) non significa semplicemente “restanti.” Suggerisce qualcosa che viene lasciato indietro, qualcosa che non è stato utilizzato. Nel contesto quotidiano, può descrivere gli avanzi di cibo, qualcosa che ha ormai passato i suoi momenti ideali e che può di conseguenza scadere.

Quando verso la fine degli anni Duemila il termine divenne famoso in Cina [en, come i link seguenti, salvo diversa indicazione] veniva usato per indicare le donne nubili della città, spesso delle professioniste altamente istruite, considerate“troppo vecchie” per il matrimonio dopo la fine dei loro vent'anni. L'etichetta non era solo una descrizione dello stato civile, poiché dall'essere una scelta personale si è tramutato in giudizio sociale.

Ma oggi, se cerchi nei media cinesi, la parola shengnü appare molto meno frequentemente rispetto al passato. Quello che spesso compare è invece un termine molto più neutro zhonggnü (中女) [zh], che significa letteralmente “donne di mezzo o intermedie”, usato per descrivere le donne nella trentina ancora nubili, sia nei media tradizionali che nelle piattaforme social.

Sebbene il termine sia svanito, molte delle aspettative che rappresentava permangono tutt'ora. Il discorso sociale che ruota intorno alle donne nubili è diventato molto più circospetto, pur rimanendo tagliente. Invece di chiamarle apertamente “le donne-avanzi,” i discorsi si presentano in modo più subdolo: la preoccupazione circa il fatto che le donne siano “troppo selettive,” preoccupazioni circa il perdere l'occasione all’ “età migliore” per sposarsi e avere figli oppure domande sul perché una donna di successo non avesse ancora trovato un compagno.

Invece di usare il termine neutro zhonggnü, che sottolinea ancora l'età delle donne, alcune donne hanno coniato diversi nuovi termini e nuovi spazi sulle piattaforme social, come Xiaohongshu e Douban, per discutere su queste pressioni sociali secondo una loro prospettiva Ad esempio, hanno riformulato il dibattito sul matrimonio, dal cuīhūn (催婚), la reiterata pressione esercitata sulle donne dalle loro famiglie al kǒnghūn (恐婚), ovvero il timore o l'isicurezza riguardo al matrimonio stesso.

Queste parole rivelano un cambiamento. Il discorso sociale non si basa più solo sulla questone del perchè le donne non riescono a soddisfare le aspettative della società; sempre più donne stanno iniziando a chiedersi se sia davvero necessario soddisfare tali aspettative.

Sul social Xiaohongshu, un'utente col nickname “十元尼美” (Ten Yuan Nimei) ha raccontato di sei anni di pressione per sposarsi, cominciata dal momento in cui si è laureata. All'età di 30 anni, ha scritto, la pressione è diminuita, non perchè la sua famiglia avesse accettato le sue scelte, ma perchè le persone che combinavano gli appuntamenti la consideravano troppo vecchia per il mercato del dating. Quando ha compiuto 34 anni, i suoi genitori hanno quasi smesso di chiederle quando si sarebbe sposata.

Il suo consiglio per le altre donne consiste anzitutto nel creare una distanza fisica. Trasferirsi dalla sua provincia natale Hunan a Pechino ha di gran lunga limitato la pressione che le facevano i genitori alle telefonate. In seguito, si è trasferita in Spagna. “A volte, la libertà non nasce da una convinzione bensì dalla distanza,” ha scritto.

Altri post metteono in discussione la pressione sociale stessa. Un post condiviso dall'account “渭北春天树” aveva come titolo: “Fare pressione su qualcuno affinchè si sposi è in sostanza, una forma di espulsione.” (催婚的本质是一种驱逐). Questo tipo di discorso non vede più la donna nubile come un problema, esprime invece una crtica verso i valori familiari tradizionali conservativi.

Alcune donne hanno persino accolto e rivendicato la rappresentazione del termine shengnü come una forma di empowerment. Online, alcuni post sui social hanno esplicitamente ri-coniato tale termine attraverso un gioco di parole dei caratteri cinesi: 剩, che significa “avanzi,” diventa 胜, che significa “vincente,” con la stessa pronuncia shèng. Un post su Xiaohongshu dell'account “Kevin” afferma: “Non sono un avanzo di donna’; sono una ‘donna vincente.’” Sostiene l'opportunità di rimanere single anziché accontentarsi, di perseguire la crescita personale e di godersi il tempo trascorso da soli.

In un altro post, il creator “小李存钱记” parla delle preoccupazioni di sua madre per il fatto che, a trent'anni, non sia ancora sposata. “Non sono uno scarto di donna! Sono una donna vincente!” si legge nel testo accanto alla foto. Racconta del suo destreggiarsi tra diversi lavori e del costruirsi un seguito sui social, mostrando il suo lavoro e il guadagno che ne trae come una prova del suuo valore personale. La riformulazione di tale dibattito rifiuta il matrimonio come un parametro di successo, ponendo l'enfasi sulla realizzazione professionale e l'indipendenza economica.

Questi post non cancellano lo stigma sociale del termine shengnü. Piuttosto, mostrano come gli utenti contestino quest'etichetta, mettendo in discussione la pressione familiare, condividendo dei modi per evaderla, oppure rimpiazzando il termine “avanzi” con “vincenti”. Tuttavia, il discorso sulla vittoria solleva un'altra questione. Se una donna nubile deve indicare il suo reddito, la sua carriera o la sua indipendenza per difendere le sue scelte, quanto spazio c'è per essere semplicemente single?