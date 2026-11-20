Questo articolo [en, come i link seguenti] di Hope Pisoni è stato pubblicato il 1 ottobre 2026 da Uncloseted Media, una testata giornalistica investigativa dedicata alla comunità LGBTQ+. Una versione rielaborata viene ripubblicata su Global Voices come parte di un accordo di partnership editoriale. Il testo è stato modificato per motivi di lunghezza e stile.

Il 17 settembre 2026, mentre l'Organizzazione delle Nazioni Unite (l'ONU) ospitava la sua Assemblea Generale annuale, alla quale partecipavano diplomatici e leader provenienti da tutto il mondo, diverse personalità di spicco si erano radunate in una sala situata dall’altra parte della strada, presso il Millennium Hilton a Midtown Manhattan. Tra i partecipanti spiccavano alcuni funzionari dell'amministrazione Trump, leader del movimento anti-LGBTQ+, politici di estrema destra dell'America Latina e reporter di estrema destra.

Queste persone si erano riunite in occasione del “Forum globale per la vita, la famiglia e le libertà”, un summit di due giorni che ha visto la partecipazione di leader di destra con l’ambizioso obiettivo di creare un nuovo Core group “pro-vita e famiglia” presso le Nazioni Unite.

Nel 2008, è nato all'interno dell’ONU l'UN LGBTI Core Group, un gruppo composto da 42 Stati membri, la cui missione è quella di difendere i diritti delle persone LGBTQ+ a livello globale. Tuttavia, gli organizzatori di questo nuovo Core group sperano di creare un’organizzazione opposta per promuovere politiche che minino i diritti riproduttivi e quelli delle persone LGBTQ+ in tutto il mondo.

Aarón Lara, l'attivista conservatore Messicano che ha avuto l'idea di creare questo gruppo, ha dichiarato in un articolo di agosto che l'attuale UN LGBTI Core Group ha avuto successo solo perché non c'è stata un'opposizione conservatrice abbastanza organizzata, cosa che un nuovo Core group garantirebbe.

“[L'UN LGBTI Core Group] è riuscito a diffondere con successo una narrativa basata sul vittimismo e a introdurre un'osservanza di portata mondiale. … Io utilizzo sempre questo esempio: se durante una partita di calcio la squadra avversaria non si presenta, il vincitore a tavolino è la squadra presente sul campo,” ha dichiarato Lara.

Lara e altri sostenitori di questo nuovo Core group hanno stabilito, durante il forum, che redigeranno nei prossimi mesi i piani per la sua costituzione. Potrebbero agire rapidamente, poiché i vari leader hanno dichiarato di voler sfruttare l’influenza globale degli Stati Uniti e la posizione anti-LGBTQ e anti-aborto dell’attuale amministrazione per raggiungere questo obiettivo. Gli Stati Uniti hanno recentemente abbandonato l’UN LGBTI Core Group (una delle prime mosse del secondo mandato Trump).

Che cos'è un Core Group?

L'UN LGBTI Core Group si definisce come “un gruppo informale interregionale di Stati membri delle Nazioni Unite.” Anche se non è un organismo ufficiale delle Nazioni Unite, il suo lavoro consiste nel garantire che le persone LGBTQ+ siano prese in considerazione e tutelate in tutte le attività delle Nazioni Unite, dagli aiuti umanitari fino alle decisioni sui diritti umani.

Ad esempio, una delle prime decisioni delle Nazioni Unite che riguardava anche le persone LGBTQ+ era volta a proteggere i civili dalle esecuzioni extragiudiziali. Quando alcuni membri hanno provato a escludere la comunità LGBTQ+ da tali tutele, gli attivisti e i sostenitori si sono battuti per evitare che ciò accadesse. Maria Sjödin, direttrice esecutiva di Outright International, una ONG impegnata nella difesa dei diritti LGBTQ+ in tutto il mondo, ha dichiarato a Uncloseted Media che un’iniziativa come questa potrebbe essere messa a rischio qualora il nuovo Core Group dovesse diventare realtà.

“Stiamo parlando della tutela di alcuni diritti umani fondamentali, ed è terribile ciò che l'opposizione sta cercando di fare per rendere ancora più difficile l'approvazione di una misura del genere,” ha dichiarato.

I Core Group non sono organismi ufficiali delle Nazioni Unite, quindi non esiste una procedura rigorosamente obbligatoria per la loro creazione. Sebbene presso l’ONU siano stati istituiti altri gruppi di riferimento, quello LGBTI è unico nel suo genere in quanto è concepito per operare in modo continuativo su molteplici tematiche, anziché come risposta a un conflitto o a una crisi specifici. Il gruppo di riferimento “pro-vita e famiglia” cambierebbe questa situazione, minacciando di alterare l’equilibrio di potere all’interno dell’ONU.

Ipas, una ONG internazionale che si impegna a migliorare l’accesso all’aborto sicuro e alla contraccezione, ha diffuso, tramite Uncloseted Media, un documento informativo intitolato “Il Core Group pro-vita e famiglia: l’architettura evangelica a sostegno delle iniziative anti-gender alle Nazioni Unite”. Questo documento spiega che questo gruppo consentirebbe ai governi anti-LGBTQ+ e anti-aborto di creare un “voto coordinato” per “indebolire, bloccare o imporre condizioni sui testi relativi alla salute e ai diritti sessuali e riproduttivi”. La direttiva prevede, inoltre, che il gruppo accelererebbe gli sforzi già in atto per presentare, agli occhi dell’opinione pubblica, le politiche anti-LGBTQ+ come una “resistenza sovrana” contro il “globalismo”.

“Questo approccio. […] rivendica la sovranità nazionale sui diritti umani riconosciuti a livello internazionale, ridefinendo i diritti sessuali e riproduttivi come un’imposizione esterna anziché come standard già riconosciuti in materia di diritti umani”, si legge nel documento informativo.

Come ci siamo arrivati?

Lara è fondatore e presidente del Congresso Iberoamericano per la Vita e la Famiglia (CIVF). Fondato a Città del Messico nel 2017, il CIVF si definisce [esp come tutti i link seguenti, salvo diversa indicazione] come “Un movimiento de reforma moral, educativa, social y jurídica por la vida y la familia” (movimento a favore di riforme morali, educative, sociali e giuridiche a tutela della vita e della famiglia) ed è noto soprattutto per il suo congresso annuale per leader politici, provenienti principalmente dall’America Latina e dalla Spagna, per discutere della promozione di politiche socialmente conservatrici.

In questo articolo del 2021, pubblicato su una rivista evangelica, Lara ha affermato che il suo gruppo ha presentato domanda per creare il Core Group presso le Nazioni Unite.

“Siamo convinti che sia nostra responsabilità, in quanto credenti, essere una luce in mezzo alle tenebre; ecco perché [noi] stiamo compiendo questo grande sforzo”, ha dichiarato.

Sebbene quella richiesta non abbia mai avuto seguito, Lara ha continuato a nutrire interesse per la creazione di un Core Group presso le Nazioni Unite e nel Luglio 2026 ha annunciato che il CIVF — che non ha risposto alla richiesta di commento da parte di Uncloseted Media — stava varando un nuovo piano in tal senso.

Com'è coinvolto il governo americano?

Il mese successivo, Lara ha condiviso ulteriori dettagli sul piano al “The Washington Stand”, un organo di stampa di proprietà del Family Research Council, un gruppo definito dal Southern Poverty Law Center come gruppo che incita all’odio contro la comunità LGBTQ+ e strettamente affiliato a “Focus on the Family”. Nell’articolo, Lara afferma che l’obiettivo è che gli Stati Uniti sostengano il nuovo gruppo grazie alla loro posizione di rilievo sulla scena mondiale.

Sjödin è preoccupata per il coinvolgimento degli Stati Uniti in un gruppo come questo. “[Gli Stati Uniti] hanno già un’influenza sproporzionata sul mondo, quindi il fatto che possano assumere un ruolo di leadership in una coalizione come questa rischia di amplificarne ulteriormente gli effetti e rendere più difficile contrastarla”.

A tal fine, il CIVF ha coinvolto nella propria battaglia Valerie Huber, un’influente alleata americana che risiede a Washington D.C.

Huber, che ha co-condotto il forum del 17 settembre insieme a Lara, è un’attivista americana di destra che ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali presso il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani (HHS) durante il primo mandato di Trump. Nel suo lavoro ha costantemente promosso l’esclusione delle persone LGBTQ+. L’organizzazione, che dirigeva prima di ottenere la nomina presso l’HHS, ha pubblicato delle linee guida in cui si affermava che “sarebbe inappropriato e contrario all’etica affermare o riconoscere il identità di genere dei bambini trans”.

“Valerie Huber è riconosciuta a livello internazionale nell’ambito dei movimenti anti-diritti”, ha dichiarato a Uncloseted Media Wendy Via, cofondatrice e presidente del Global Project Against Hate and Extremism. “Sta conferendo una certa credibilità e influenza all’idea di creare Core Group separato, quindi riuscirebbe a convincere altre persone a unirsi a lei”.

Durante il suo mandato all'HHS, Huber ha contribuito alla stesura della Dichiarazione Geneva sulla promozione della salute delle donne e sul sostegno alla famiglia (GCD), un accordo tra 46 paesi, tra cui gli Stati Uniti sotto entrambe le amministrazioni Trump, che ribadisce l’impegno a opporsi con fermezza all’aborto e a promuovere la famiglia nucleare eteronormativa “come fondamento della società”.

I critici hanno sottolineato che molti dei firmatari dell’accordo sono guidati da governi notoriamente autoritari che impongono severe restrizioni alle persone LGBTQ+. Ad esempio, in Arabia Saudita la pena massima per i rapporti omosessuali è la morte, mentre la Russia classifica il movimento LGBTQ+ come gruppo estremista.

Durante la sua prima settimana in carica, l’ex presidente Joe Biden ha ritirato gli Stati Uniti dal GCD a pochi mesi dal suo lancio, dichiarando: “La politica della mia Amministrazione sostiene la salute e i diritti sessuali e riproduttivi delle donne e delle ragazze negli Stati Uniti, così come a livello globale”.

Ma Huber, ormai fuori dal suo incarico governativo e alla guida dell’ONG antiabortista Institute for Women’s Health (IWH), ha continuato a sostenere l’accordo. Ha viaggiato in tutto il mondo incontrando capi di Stato, tra cui quelli del Burundi e dell’Argentina, che si sarebbero presto uniti al GCD, sviluppando nel contempo piani più concreti per realizzare i suoi obiettivi. L’IWH non ha risposto a una richiesta di commento.

Nella prima settimana del secondo mandato di Trump, gli Stati Uniti sono rientrati nell’accordo e, a giugno, hanno assunto il ruolo di segretariato capo tra i paesi firmatari. Secondo Wendy Via, portare avanti l’iniziativa della creazione del Core Group proprio mentre gli Stati Uniti ricoprono il ruolo di segretariato, rappresenta probabilmente una scelta strategica in termini di tempistica.

“L'ONU è vista come lo spauracchio dai gruppi di estrema destra e dai nazionalisti cristiani, perché la sua definizione di diritti umani è ampia e inclusiva, cosa che queste organizzazioni non vogliono”, afferma Via. “Ma opereranno all’interno del sistema perché sembra che abbiano un’opportunità”.

Huber sostiene il Core group sin da agosto e ha affermato che il GCD costituisce “una base concreta” per il lavoro da svolgere.

“Ciò che non è stato ancora realizzato è quel coordinamento intenzionale e costante che trasforma un impegno condiviso in una strategia comune al tavolo dei negoziati internazionali”, ha dichiarato al The Washington Stand. “Una nazione che si presenta da sola a un negoziato è in svantaggio. Una nazione che si presenta dopo aver elaborato una strategia insieme ad altre 40 non lo è.”

I personaggi di spicco dell'estrema destra sono tutti presenti

Il forum del 17 settembre si è tenuto con l’obiettivo di definire una tabella di marcia per l’attuazione dei piani del gruppo ristretto. L’evento è stato sponsorizzato da Well Versed, una ONG evangelica la cui missione è quella di portare “i principi biblici di governance ai leader governativi e alle persone che li eleggono”.

Il forum ha attirato numerosi ospiti di rilievo. Erano presenti tre rappresentanti dell’amministrazione Trump, tra cui il vice segretario di Stato Christopher Landau, la direttrice degli Affari globali del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani (HHS) Bethany Kozma ed Ellie Cohanim, consulente politico senior presso la missione degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite.

Hanno partecipato all’evento anche i leader di diverse organizzazioni di destra con sede negli Stati Uniti, tra cui Turning Point USA Faith, C-Fam — che gode di uno status consultivo speciale presso l’ONU — e il Salt and Light Council, un gruppo impegnato a coinvolgere le chiese nella politica di destra.

Via ha definito questi gruppi “i soliti sospetti” quando si tratta di iniziative di questo tipo, ma ha sottolineato che il loro potere è cresciuto negli ultimi anni.

Oltre alle figure di spicco provenienti dagli Stati Uniti, era presente una schiera di esponenti della destra globale. Erano presenti legislatori provenienti dal Perù, dall’Uruguay e dal Guatemala, tutti paesi in cui il CIVF è particolarmente attivo. Tra i partecipanti figuravano anche Artur Pawlowski, un pastore canadese di estrema destra noto per il suo ruolo nel movimento separatista dell’Alberta, l’attivista evangelico armeno ed ex politico Stepan Sargsyan, e il lobbista olandese Henk Jan van Schothorst.

Questa formazione, dichiara Via, indica che l’estrema destra cristiana è interessata a esercitare la propria sproporzionata influenza all’interno dell’amministrazione Trump per poter incidere sulla scena globale.

“È la forza che i nazionalisti cristiani hanno acquisito da quando Trump è in carica”, afferma. “A causa della disponibilità dell’amministrazione a esercitare potere e influenza in altri paesi sulla base di questa visione biblica del mondo, alcuni leader politici si sono mostrati più disponibili ad accettare l’idea”.

Cosa può significare?

Nella sua intervista a “The Washington Stand”, Huber ha dichiarato che lo scopo di questo nuovo Core group è quello di organizzare azioni concrete volte al raggiungimento degli obiettivi del GCD, che di per sé è un accordo non vincolante privo di meccanismi per imporne o garantirne il rispetto da parte dei firmatari.

Secondo Huber, uno dei modi con cui il gruppo dovrebbe raggiungere tale obiettivo è attraverso Protego, un progetto lanciato nel 2023 dall’IWH che lo definisce una guida che i paesi possono seguire nell’elaborazione delle loro politiche in materia di salute delle donne. Come delineato nell’Optimal Health Framework per le donne, l’IWH si oppone all’aborto e promuove un’educazione sessuale che dia priorità all’astinenza e alla “preparazione a un matrimonio sano e a una futura famiglia”.

Sebbene la guida di 62 pagine non faccia alcun riferimento esplicito alle persone LGBTQ+, Sjödin afferma che questo tipo di educazione sessuale, ampiamente criticata perché ritenuta inefficace, “è incentrata sulla promozione dell’eterosessualità come unica forma di sessualità accettabile”.

“Viene utilizzata per imporre queste norme binarie che sono dannose per chiunque non le rispetti o non sia d’accordo con esse, e limita l’accesso all’istruzione per i giovani che hanno bisogno di conoscere sia se stessi, specialmente se non si considerano eterosessuali, sia tutti gli altri, in modo da comprendere che gli esseri umani non sono tutti uguali”.

Alcuni paesi hanno già adottato il quadro di riferimento di Protego. Il Guatemala è stato il primo paese a instaurare una partnership con Huber e l’IWH nel giugno 2023, sotto la guida dell’allora presidente di estrema destra Alejandro Giammattei. Il progetto Protego ha collaborato con i ministeri della Salute, dell’Istruzione e dello Sviluppo Sociale del paese e ha sviluppato una “Guida alla comunicazione tra genitori e figli” volta a promuovere tra i guatemaltechi le narrazioni dell’IWH sul sesso e sulla pianificazione familiare.

Huber sostiene che la guida, diffusa in tutto il Paese grazie a collaborazioni con influencer e leader religiosi e del mondo degli affari, abbia raggiunto 3 milioni di bambini in età scolare in Guatemala.

L’Uganda, dove i rapporti omosessuali sono punibili con la pena di morte, è stato il paese successivo ad adottare il quadro normativo all’inizio del 2024. A differenza del Guatemala, è stato difficile accedere a dettagli specifici, che non sono stati resi pubblici, ma la promozione di un’educazione sessuale basata esclusivamente sull’astinenza è stata dichiarata pubblicamente una priorità.

Anche altri paesi, tra cui l’Ungheria e il Burundi, hanno manifestato il proprio sostegno a Protego, ma si sa meno delle loro azioni in merito.

Cosa succede ora?

Sebbene il nuovo Core group non sia ancora stato istituito ufficialmente, le dichiarazioni di Lara e Huber suggeriscono l’intenzione di procedere in tal senso nel prossimo futuro.

“Ci vorrà meno tempo di quanto si pensi, perché la parte più difficile è già stata superata”, ha affermato Huber nella sua intervista a Washington Stand. “La coalizione esiste. Gli impegni condivisi sono nero su bianco e hanno resistito ai cambiamenti di governo in diversi paesi”.

Ipas, nel suo briefing, sottolinea che c’è ancora molta strada da fare prima della costituzione del gruppo e invita gli attivisti a “evitare di sopravvalutare la [sua] legittimità e il [suo] potere”.