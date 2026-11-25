Quando si pensa alla Repubblica Dominicana, la prima cosa che potrebbe venire in mente è un paradiso in cui sole, sabbia e mare si fondono per offrire esperienze indimenticabili sia alle famiglie dominicane che ai viaggiatori di tutto il mondo, ma anche le acque profonde del Paese rivestono un’importanza fondamentale.

Jonathan Delance, direttore della conservazione del National 30×30 Program of the Ministry of Environment and Natural Resources [en, come i link seguenti, salvo diversa indicazione], afferma che gli ecosistemi marini domenicani sono una delle “maggiori ricchezze naturali e strategiche” del Paese, variegata, fortemente interconnessa e fondamentale per la vita nazionale.

Dal punto di vista ecologico, barriere coralline, mangrovie, praterie di alghe marine, dune, spiagge, zone pelagica, e gli ecosistemi di acque profonde sostengono la biodiversità. Mentre dal un punto di vista economico e sociale, costituiscono le basi del turismo, pesca e tutela delle coste.

Nonostante nel Paese si stiano conducendo ricerche in materia, le informazioni disponibili rimangono limitate. Secondo Delance, alcuni dei studi disponibili sulle acque profonde domenicane si presentano con un focus più geofisico, geotermico o geologico anziché quello ecologico. Questo, è in gran parte dovuto a causa del costo elevato, la complessità e la richiesta di una tecnologia specializzata per condurre la ricerca dei fondali marini, come ad esempio veicoli telecomandati, apparecchiature acustiche, telecamere per le profondità marine e competenze tassonomiche altamente specializzate.

A causa di queste limitazioni, per molto tempo il Sistema Nazionale delle Aree Protette non ha potuto contare su una chiara rappresentazione degli ecosistemi profondi e delle loro geomorfologie sottomarine, una lacuna che ha cominciato a colmarsi con l’inclusione della dorsale sottomarina di Beata come oggetto di conservazione all’interno del Santuario Marino Orlando Jorge Mera, il che rappresenta un importante passo avanti per il Paese.

A sostegno delle basi scientifiche di questo processo, Delance spiega che la relazione tecnica sulla fauna degli abissi documenta ricerche condotte a profondità comprese tra i 900 e i 4200 metri, con 1855 osservazioni biologiche e 3294 organismi registrati. Una delle scoperte più interessanti riguarda 148 morfospecie, definito nel libro Marine Biodiversity, come un “gruppo di di esemplari che possono essere distinti dagli altri sulla base delle caratteristiche morfologiche”, tra cui poriferi, cnidari, echinodermi, cordati, artropodi, anellidi, molluschi e altri organismi non ancora identificati.

La spedizione dedicata alla fauna pelagica condotta nel 2024 ha percorso 2771 chilometri (1.722 miglia) e ha individuato sei specie di cetacei, 15 specie di uccelli, oltre a squali e rotte delle tartarughe. L’analisi del DNA ambientale ha permesso di identificare diverse specie, tra cui oltre 400 morfospecie, lungo l’intera catena alimentare, a dimostrazione dello stato di salute e della complessità di questo ambiente.

Nonostante questi progressi, Delance fa notare, che importanti lacune persistano: “Abbiamo bisogno di più informazioni sull'identificazione tassonomica a livello di specie, connettività genetica, dinamiche oceanografiche, sulla distribuzione stagionale, sugli impatti cumulativi, sulla biogeografia delle specie di profondità e sulla risposta di questi ecosistemi ai disturbi sottomarini, ai cambiamenti climatici e ad altre pressioni.”

Che cos’è l’estrazione mineraria in acque profonde?

Secondo la International Seabed Authority (ISA), con il termine estrazione mineraria in acque profonde (DSM) si indica l'estrazione di risorse minerali da depositi posti nel fondale marino, in genere tra 400 metri e 6.5 chilometri sotto la superficie dell’oceano.

Esistono tre tipi principali di giacimenti minerari. I noduli polimetallici (PMN) furono scoperti il 7 marzo 1873, durante la spedizione Challenger ; gli scienziati li descrissero come “diversi corpi ovali neri dall’aspetto peculiare, composti da ossido di manganese quasi puro”. L’ISA afferma che sono composti da manganese, ferro, silicati e idrossidi, e possono avere dimensioni che vanno da quelle di micro-noduli fino a 20 centimetri. Si trovano comunemente sulla costa occidentale del Messico nell’Oceano Pacifico (nota anche come zona di frattura Clarion-Clipperton), nonché nel bacino centrale dell’Oceano Indiano e nel bacino del Perù. Sebbene i noduli polimetallici possano essere presenti nei laghi, quelli con maggiore valore economico si trovano in genere a profondità comprese tra i 4.000 e i 6.000 metri (da 2,5 a 3,7 miglia), in aree caratterizzate da un tasso di sedimentazione estremamente basso.

I Solfuri polimetallici (PMS), che contengono una gran quantità di rame, zinco, piombo, ferro, argento e oro, furono scoperti nel 1948 come parte della spedizione spedizione oceanografica Swedish Albatross condotta nel mar rosso. Successivamente, nel 1963 e 1966, gli scienziati trovarono anche fanghi e salamoie metallifere nel Sistema di faglia del mar rosso [it].

In fine, croste di ferromanganese ricche di cobalto (CFC) si trovano a profondità che vanno da meno di 400 metri a oltre 5000 metri, principalmente in aree caratterizzate da una forte attività vulcanica. Pur essendo simili ai noduli polimetallici nella loro composizione, queste croste stanno suscitando l’interesse delle società minerarie poiché possono contenere quantità relativamente elevate di cobalto, oltre che di platino, elementi delle terre rare, nichel e manganese.

La ISA ha firmato contratti di 15 anni con 22 appaltatore per esplorare il DSM, con la maggior parte di essi è destinata a PMN, otto a PMS e cinque a CFC.

Tra i contraenti figurano governi nazionali, tra cui quelli della Corea del Sud, dell’India, della Polonia e della Russia, istituti di ricerca e aziende private. Un numero esiguo di essi, come la Corea del Sud, l’India e l’Associazione cinese per la ricerca e lo sviluppo delle risorse minerarie oceaniche, detiene contratti relativi a più di un tipo di giacimento, mentre la maggioranza ne possiede uno solo.

La posizione della Repubblica Dominicana

La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), aperta alla firma a Montego Bay, in Giamaica, nel 1982 ed entrata in vigore nel 1994, definisce il quadro giuridico generale che disciplina lo spazio oceanico, la ricerca scientifica marina e la tutela dell’ambiente.

Un elemento centrale della Convenzione è la definizione di “Area”, ovvero il fondale marino e il fondo oceanico al di là dei limiti della giurisdizione nazionale. L’UNCLOS dichiara che l’Area e le sue risorse costituiscono il “patrimonio comune dell’umanità” e istituisce l’ISA per amministrare tali risorse e regolamentarne l’esplorazione e l’eventuale sfruttamento.

Tra il 2020 e il 2025, la Repubblica Dominicana ha partecipato attivamente all’ISA, la cui sede si trova a Kingston [it], in Giamaica.

In occasione dell’Assemblea dell’ISA (ISBA28) tenutasi nel luglio 2023, Edward Pérez Reyes, all’epoca rappresentante della Repubblica Dominicana presso l’ISA e due volte vicepresidente dell’organizzazione, ha presentato la posizione del Paese in merito all’estrazione mineraria in acque profonde. Pur riconoscendo l’importanza di questi minerali per la transizione energetica, la Repubblica Dominicana ha sostenuto la necessità di una moratoria fino a quando non fossero stati disponibili un solido quadro giuridico e prove scientifiche sufficienti a garantire la protezione degli ecosistemi marini. Ha inoltre proposto alternative sostenibili, l’economia circolare e il riciclaggio, nonché una distribuzione equa dei benefici e il rafforzamento della gestione delle risorse marine.

“La Repubblica Dominicana non si è mai opposta all’Autorità internazionale dei fondali marini né al processo delineato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare”, ha spiegato Pérez Reyes, attualmente ambasciatore della Repubblica Dominicana in Giappone. “Al contrario. Abbiamo sempre ritenuto che l’impegno della comunità internazionale volto a regolamentare l’esplorazione e l’eventuale sfruttamento dei fondali marini fosse un’iniziativa legittima. Prima che esistesse quel quadro giuridico, il rischio era che i paesi dotati delle capacità tecnologiche necessarie agissero di propria iniziativa. La Convenzione è stata adottata proprio per impedire ciò e per stabilire regole comuni per tutti. Pertanto, la discussione verteva su un altro aspetto. La questione era se la comunità internazionale fosse già in grado di passare dall’esplorazione allo sfruttamento commerciale. La nostra impressione era che non lo fosse ancora.”

La posizione della Repubblica Dominicana, ha affermato, frutto di un processo interistituzionale che ha coinvolto il Ministero dell’Ambiente e delle Risorse Naturali, il Ministero dell’Energia e delle Miniere, l’Autorità Nazionale per gli Affari Marittimi (ANAMAR) e altri enti, non è mai stata intesa a bloccare il processo. Al contrario, mirava a consentire alla scienza di continuare a progredire e all’ISA di completare l’elaborazione del quadro normativo che la Convenzione stessa le aveva affidato il compito di sviluppare. «Ogni volta che venivamo a conoscenza di un nuovo studio di ricerca», ha ricordato Pérez Reyes, «finivamo per renderci conto che c’era ancora molto da scoprire. E questo ci riportava alla stessa riflessione: dovevamo continuare a fare ricerca prima di prendere una decisione dalle conseguenze così importanti».

Ancora oggi, i principi che hanno guidato quella posizione gli sembrano validi, sebbene le informazioni su cui si basano le decisioni possano sempre cambiare. «Se la scienza fornisce nuovi elementi, uno Stato responsabile deve analizzarli», ha aggiunto Pérez Reyes.

Per Delance, l’esplorazione scientifica delle profondità marine è necessaria per comprendere meglio questi ecosistemi prima di prendere in considerazione qualsiasi forma di sfruttamento. A suo avviso, la Repubblica Dominicana non dispone ancora di informazioni fondamentali, tra cui dati di riferimento sulla biodiversità, mappe batimetriche e geomorfologiche, dati sulle specie vulnerabili, sulla connettività ecologica, sui processi oceanografici, sui rischi ambientali e sulla resilienza degli ecosistemi.

Egli ritiene che la posizione della Repubblica Dominicana a favore di una pausa precauzionale nell’estrazione mineraria in acque profonde risponda alla necessità di generare innanzitutto prove scientifiche sufficienti per pianificare, regolamentare e proteggere adeguatamente questi spazi, e ha avvertito che, se gli ecosistemi delle profondità marine non venissero protetti, la Repubblica Dominicana e l’area caraibica in generale potrebbero perdere una biodiversità ancora sconosciuta, risorse genetiche di potenziale valore scientifico, corridoi migratori e habitat essenziali per le specie minacciate. Il Paese deve quindi orientarsi, secondo Delance, verso una pianificazione spaziale marina al fine di conciliare la conservazione e l’uso sostenibile di questi ecosistemi strategici.

I gruppi ambientalisti sollevano obiezioni

La Fondazione Ecologica Magua [es], che si impegna alla conservazione ambientale, protezione della biodiversità, e l'uso sostenibile delle risorse naturali, disapprova in modo categorico l'estrazione mineraria in acque profonde nella Repubblica Democratica del Congo, avvertendo che le conseguenze potrebbero essere gravi e irreversibili.

Il suo presidente, Manuel Alejandro Rodríguez, sostiene che l'estrazione mineraria nei fondali marini rappresenta una minaccia agli ecosistemi marini, la cui ricchezza biologica e valore ecologico sono fondamentali per il benessere delle generazioni presenti e future. La DSM potrebbe portare alla distruzione dell'habitat, perdita di specie, inquinamento, l'interruzione dei processi ecologici, e potenzialmente causare un danno ambientale irreversibile a cause del rilascio di metalli e altre sostanze inquinanti nell'ambiente marino.

“In un isola nazione come la Repubblica Domenicana”, ha sottolineato ” i cui mari ospitano una straordinaria biodiversità e sono fondamentali per le attività tra cui la pesca, il turismo, la ricerca scientifica, e la protezione delle comunità costiere, i rischi associati alla estrazione mineraria nei fondali marini superano di gran lunga qualsiasi potenziale beneficio economico.”

Riaffermando il principio di precauzione come un pilastro fondamentale dell'organizzazione ambientale, ha aggiunto, “Finché permangono incertezze scientifiche riguardo alle conseguenze di questa attività e non vi sono garanzie che essa possa essere svolta senza causare danni irreparabili, è fondamentale dare priorità alla conservazione dei nostri ecosistemi marini.”

La fondazione vuole che le autorità, il settore privato, la comunità scientifica e la società in generale rafforzino la protezione dei nostri oceani, promuovano le pubbliche politiche sulla base delle migliori evidenze scientifiche disponibili, e impegnarsi a favore di modelli di sviluppo sostenibile.

Sixto Inchaustegui, presidente del Grupo Jaragua, altra ONG che lavora per una gestione sostenibile della biodiversità, ha affermato che la DR non sa dove le attività di estrazione mineraria dei fondali marini possano aver luogo sulle sue coste, in modo particolare poiché la sua piattaforma continentale è molto stretta e il Paese dipende in larga misura dai servizi ecosistemici marini e costieri, tra cui il turismo, la pesca e la protezione dagli uragani. Tali ecosistemi sono già gravemente minacciati e degradati a causa dei cambiamenti nell’uso del suolo, della perdita delle mangrovie, dell’erosione, della pesca eccessiva, della mortalità dei coralli, dell’inquinamento e di altre pressioni, tutte aggravate dai cambiamenti climatici.

Nuovo rappresentante presso l’ISA

Il 14 luglio, l'ambasciatrice Nancy Patricia Franjul Pérez ha presentato le sue credenziali [en] in qualità di nuova rappresentante della DR all'ISA, e ha riaffermato l'impegno del paese a fornire aiuto nello sviluppo di un solido, trasparente, quadro normativo basato sulla scienza, per l'esportazione delle risorse minerarie nell area.

Inoltre Franjul Pérez ha anche sottolineato il ruolo cruciale dell'ISA in un momento in cui la comunità internazionale è in cerca di un'equilibrio tra sicurezza delle risorse, tutela dell'ambiente marino, sviluppo tecnologico e equa distribuzione dei benefici. Il segretario generale dell'ISA Leticia Carvalho sostiene che attende con ansia continuando dialogo,”anche in merito alla bozza di regolamento sullo sfruttamento e alle attività più ampie dell’autorità, in uno spirito di trasparenza, responsabilità ambientale e rispetto” per la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Il futuro della tutela dell'ambiente marino nella Repubblica Dominicana

Nel 2024, la Repubblica Domenicana è diventata il primo paese dei Caraibi a superare uno degli obiettivi dell'impegno ambientale globale 30×30, proteggendo il 30.8% delle sue acque. Come ha spiegato Delance, la sfida adesso non è solo dichiarare nuove zone protette ma garantire che siano gestiti in modo efficace.

Attualmente, oltre il 90% delle aree marine protette dispone di piani di gestione, uno strumento fondamentale per orientare la conservazione, regolamentare gli usi consentiti, monitorare gli ecosistemi e supportare il processo decisionale. In prospettiva futura, gli sforzi devono concentrarsi sul raggiungimento di una protezione efficace attraverso il rafforzamento del monitoraggio e della sorveglianza tecnologica, la regolamentazione del traffico marittimo, lo sviluppo delle capacità scientifiche nazionali e la promozione di ulteriori ricerche sugli ecosistemi di profondità.

La Repubblica Domenicana parteciperà insieme alla Colombia in una missione scientifica parte del programma inaugurale di REV Ocean, una delle navi da ricerca più grandi al mondo, che condurrà la missione Beta Ridge nel 2027.

La spedizione permetterà allo studio dei profondi ecosistemi del dorsale sottomarina di Beata, di generare informazioni sulla sua biodiversità e connettività ecologica, permetterà anche di valutare le potenziali minacce per rafforzare la conservazione dell'oceano e la sua gestione. Inoltre, il paese avvierà un processo di pianificazione spaziale marina che comprenderà sia le aree protette che quelle non protette, consentendo una migliore organizzazione degli usi del mare e favorendo un processo decisionale basato su dati concreti.