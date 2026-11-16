Questo articolo [en, come i link seguenti, salvo diversa indicazione] di Durmish Aslano di Radio Romano Avazo è stato realizzato grazie al piano di finanziamenti Digital Spark come parte del progetto Meccanismo di Sostegno Regionale EEAC, implementato dalla Fondazione Metamorphosis e da TechSoup, in associazione con CIVICUS e nell'ambito dell’Iniziativa di Democrazia Digitale che copre i paesi in via di sviluppo. Viene riprodotto su Global Voices in base a un accordo di condivisione di contenuti.

Per anni, Radio Romano Avazo è stata uno dei pochi spazi dove la lingua e la cultura del popolo gitano hanno potuto essere ascoltati con continuità in Kosovo. La stazione radio di comunità ha trasmesso da Prizren, fornendo contenuti per il pubblico romanì, che spesso ha un accesso limitato ai media nella sua lingua materna.

Ma, mentre il consumo dei media è sempre più online, c'è una domanda che non è possibile ignorare: cosa succede con i contenuti in lingua romanì quando finisce la trasmissione radiofonica?

Radio Romano Avazo, attraverso il progetto “Voce romanì digitale: Piattaforma di podcast per l'inclusione dei cittadini”, ha fatto un passo importante per rispondere a questa domanda, ha trasformato il contenuto culturale esistente in podcast, generando una presenza digitale di registrazioni in romanì in Spotify, Apple Podcasts, YouTube e nel suo sito web.

Il progetto era più che un semplice rinnovamento tecnologico. Si trattava di un tentativo di riempire uno spazio che mancava al popolo gitano in Kosovo: uno spazio digitale dedicato alla comunità, dove la sua lingua, la sua cultura, le sue storie e le sue voci possano continuare ad esistere e al quale si possa accedere quando e dove si vuole.

Dalla radio in diretta all'archivio digitale permanente

Il contenuto radiofonico dipende abitualmente da un momento specifico. Se gli ascoltatori non sono nelle condizioni di poter ascoltare un programma, lo possono perdere facilmente. Questo limite era particolarmente significativo nel caso del programma “Gjuha dhe Kultura” (Lingua e cultura) dell'emittente, che conteneva conversazioni e storie che, oltre alla prima trasmissione, meritavano di essere di facile accesso anche per ascolti successivi. Questo progetto ha cambiato quel modello.

Sono stati selezionati e adattati al formato podcast tre episodi importanti, il che ha permesso al pubblico di ascoltarli in qualunque momento. Si trattava di una transizione importante per un media di una piccola comunità: passare dalla produzione di contenuto che scompare dopo la prima trasmissione alla creazione di un archivio digitale accessibile sulle voci della comunità romanì e sulla conoscenza della sua cultura.

Tre storie, tre personalità, una lingua

Al centro del progetto ci sono state conversazioni con tre personalità che hanno contribuito in modo diverso alla lingua, cultura e vita pubblica romanì.

Il primo episodio, “Skolatar ani Bibloteka” (Dall'aula alla biblioteca), ha presentato Urma Menekshe, professoressa di romanì a Prizren e creatrice della Minibiblioteca gitana. È, inoltre, scrittrice e traduttrice.

La sua storia unisce l'educazione, i libri e la conservazione della lingua, dimostra che le lingue si insegnano grazie alle istituzioni e si sviluppano inoltre all'interno delle aule, le biblioteche, in casa e nelle conversazioni quotidiane.

Il secondo episodio, “Artesta ani Politika” (Dall'arte alla politica), ha avvicinato al pubblico Sejnur Veshall, un politico ed ex viceministro della Cultura, oltre che attore e poeta.

La sua esperienza ha fornito l'opportunità di esplorare la relazione tra la cultura e la vita pubblica, mentre ha analizzato le sfide affrontate dalla comunità gitana e l'importanza di un maggiore appoggio alla cultura e lingua romanì in Kosovo.

Il terzo episodio, “Kulturatar ani Televizia” (Dalla cultura alla televisione), ha presentato Daut Qulangjiu, redattore della redazione in romanì di RTK, oltre che ex ballerino, esperto di folclore e attore.

Il suo viaggio personale ha integrato la cultura tradizionale, gli spettacoli, i media e la televisione e ha fornito agli ascoltatori una piccola prova di come si è evoluta l'espressione culturale del popolo gitano e di come può continuare a trovare uno spazio nei media contemporanei.

Uno dei punti di forza dei podcast era la loro dimensione umana.

Le conversazioni non si limitavano a domande formali sulla lingua, la cultura o i risultati professionali. Gli ascoltatori potevano anche scoprire la personalità celata dietro queste figure pubbliche.

Questo avvicinamento ha aiutato a trasformare episodi di interviste convenzionali in conversazioni con le quali il pubblico poteva sentire una certa connessione.

Allo stesso tempo, veniva chiesto agli invitati di dare le proprie opinioni e suggerimenti su come migliorare la situazione della comunità gitana, soprattutto per quanto riguarda la lingua e la cultura.

Uno spazio digitale che la comunità stava aspettando

Forse l'indizio più importante sulla rilevanza del progetto si è palesato dopo la pubblicazione del contenuto.

Attraverso materiali visuali appositamente disegnati, i podcast sono stati pubblicizzati e condivisi per mezzo dei canali comunicativi utilizzati dalla comunità gitana. La risposta è stata incredibilmente notevole.

Non era solo il pubblico gitano di Prizren che cominciava a chiedere come accedere agli episodi del podcast, ma anche gli appartenenti ad altre comunità.

Queste domande erano significative.

Mostravano che la sfida non consisteva necessariamente in una mancanza di interesse per i contenuti digitali, ma nell'assenza di contenuto in lingua romanì che meritasse la pena cercare.

I podcast, inoltre, erano disegnati per poter essere raggiunti anche dall'esterno del Kosovo. Dato che sono disponibili su piattaforme internazionali, le persone della diaspora che parlano in romanì — dell'Europa e anche oltre — possono accedere a storie e conversazioni nella propria lingua.

Per una comunità la cui lingua attraversa le frontiere, questo crea un'opportunità per rafforzare le connessioni tra la popolazione presente in Kosovo e quelle che si trovano altrove.

Misurare l'impatto al di là dei numeri

Il progetto si pone mete ambiziose e chiare per la crescita del pubblico, incluso l'avere più di 500 riproduzioni e 200 nuovi follower, e contemporaneamente cerca di creare una sezione di podcast sostenibile nel sito web di Radio Romano Avazo.

La risposta iniziale già dimostra un gran interesse, con contenuti che sono arrivati a decine di migliaia di visite e ascolti all'inizio di ottobre nei vari canali digitali.

Tuttavia, l'impatto del progetto non si può misurare solo con i numeri.

Ogni persona in più che scopre un podcast in romanì rappresenta un'ulteriore opportunità perché la lingua venga ascoltata. Chiunque condivida un episodio con un componente della sua famiglia o un amico contribuisce alla sua circolazione. E a ogni giovane gitano che trova la sua lingua e la sua cultura in formato digitale e moderno viene ricordato che anche il popolo romanì ha un posto nel mondo digitale.

Questa esperienza dimostra che la trasformazione digitale non ha sempre bisogno di infrastrutture molto costose o soluzioni complesse. Per i media di comunità il primo passo può essere quello di prendere del contenuto già esistente prolungandone la vita. Il progetto ha anche insegnato che esiste un pubblico per i contenuti digitali in lingua romanì.

La prossima sfida consiste nella sostenibilità.

La sezione dei podcast del sito web di Radio Romano Avazo può diventare permanentemente un luogo che ospita episodi futuri, conversazioni culturali e altri progetti in romanì. I primi tre podcast possono servire come base per un archivio digitale ancora più amplio e rappresentare un'estesa strategia per attirare giovani, donne, comunità rurali e il resto delle comunità gitane nel mondo.

E, ancora più importante, il progetto ha dimostrato che la preservazione di una lingua e l'inclusione digitale possono andare di pari passo.